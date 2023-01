Napoli | ripresa degli allenamenti | palestra e differenziato in campo per Kvaratskhelia

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilè tornato ad allenarsi al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del prossimo impegno casalingo contro la Roma. Il gruppo di Luciano Spalletti ha svolto attivazione ine lavoro di potenza aerobica in. Poi partite a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Si è rivisto Kvichadopo circa una settimana ai box per colpa di una forte sindrome influenzale. Il georgiano ha svolto la prima parte di seduta incon la squadra e successivamente ha effettuato lavoro atletico individuale in. Intera sessione in gruppo, invece, per Juan Jesus. SportFace.