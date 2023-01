Napoli | Osimhen da sogno | il piano per il rinnovo - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il club partenopeo si coccola il suo bomber e studia l'offerta buona per trattenerlo in estate: sul piatto uno stipendio da 7 ...

Il club partenopeo si coccola il suo bomber e studia l'offerta buona per trattenerlo in estate: sul piatto uno stipendio da 7 ...Delcomprerei, è eccezionale. Juventus Sicuramente non è un anno positivo per loro. Caso plusvalenze Non mi piace commentare la cosa, la trovo abbastanza pericolosa. Devo dire che è ...

Nela: "Kvaratskhelia non è un campione, Osimhen lo può diventare. Spalletti decisivo per il Napoli" TUTTO mercato WEB

Moratti: “Il Napoli sta facendo un altro campionato. Comprerei Osimhen, è eccezionale!” Tutto Napoli

Napoli, Osimhen da sogno: il piano per il rinnovo QUOTIDIANO NAZIONALE

Caso Plusvalenze, Pavarese: "Non esiste un caso Osimhen, al massimo il Napoli può rischiare un'ammenda" Tutto Juve

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato in diretta su Sky Sport dell'attaccante azzurro Victor Osimhen: "Nomi che infiammeranno l'estate Penso che Victor Osimhen sia l ...Il club partenopeo si coccola il suo bomber e studia l'offerta buona per trattenerlo in estate: sul piatto uno stipendio da 7 milioni ...