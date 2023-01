Napoli | Kvara tra palestra e lavoro individuale

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilè tornato ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno dopo i due giorni di pausa concessi dall’allenatore, Luciano Spalletti. Il club ha diramato il consueto report della seduta del mattino, da cui si evince chetskhelia ancora non è tornato a pieno regime. L’attaccante georgiano delha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo, per poi proseguire la seduta conatleticosul campo. Torna invece ad allenarsi con il resto della squadra Juan Jesus, che aveva saltato la partita contro la Salernitana dopo aver subito un trauma contusivo nell’allenamento di rifinitura che precedeva il match. Di seguito il report dell’allenamento del. “Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, ilha ripreso questa ...

Dopo la vittoria contro la Salernitana e due giorni di riposo, torna in campo il. Ecco il report dell'allenamento mattutino a Castel Volturno della squadra di Luciano Spalletti: La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in ...Ilè stato bravo ad scoprire, in un sistema edificato davvero impeccabile". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Napoli al lavoro per la Roma: Spalletti recupera un uomo, Kvara migliora Corriere dello Sport

C'è vita anche senza Kvara: il Napoli ha sempre vinto quand'è mancato il georgiano Tutto Napoli

GAZZETTA - Napoli, Kvara è un acquisto super: 7 gol, 7 assist e 25 occasioni create per lui Napoli Magazine

Da Roma: “Kvara sarebbe potuto essere giallorosso, c'è tanto rammarico” Tutto Napoli

Baldanzi sfida l'Inter: 'Forte e bella come il Napoli, incredibile Kvara. Dybala mi piace, ecco cosa sogno per il futuro' Calciomercato.com

Ultime da Castel Volturno in vista della sfida di domenica contro la formazione allenata da Mourinho: si giocherà al Maradona ...Dopo il successo contro la Salernitana all'Arechi, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.