Napoli | Insigne | 5 - 1 alla Juventus? Ho esultato tantissimo

(Di martedì 24 gennaio 2023) A La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano delLorenzoha esordito parlando del trionfo contro la: " Il 5 - 1 è un risultato pazzesco, ho. Per noi napoletani ha ...

A La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano delLorenzoha esordito parlando del trionfo contro la Juventus: " Il 5 - 1 è un risultato pazzesco, ho esultato tantissimo . Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale battere i ...Così Lorenzoha parlato del suonel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex capitano azzurro ha raccontato la gioia per il successo contro la Juventus: 'Ho esultato ...

Sei mesi dal debutto, un anno dalla firma, oltre settemila chilometri di distanza. Non basta niente di tutto questo, è più forte di lui: quando Lorenzo Insigne parla del Napoli, dice ancora "i miei co ...