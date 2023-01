Napoli | il terno di Kvaratskhelia | il georgiano è super

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Kvichaalla sua prima stagione in Serie A sta facendo vedere grandi cose, con prestazioni di altissimo livello. Sono numeri straordinari quelli di Kvichache ha messo a segno in Serie A 7 gol, 7 assist e ha creato 25 occasioni pericolose. Statistiche di altissimo livello se si pensa che ilha saltato anche 4 partite per infortunio e che ha solo 21 anni ed è alla sua prima stagione in uno dei top campionato europei. Anche Gazzetta esaltae scrive: “Salta l’avversario con facilità, scombina le linee avversarie e semplifica ogni azione. Averlo preso a un prezzo accessibile è un merito, non una colpa“.le condizioni fisiche Ilnon ha disputato Salernitana-a causa di un attacco influenzale ...