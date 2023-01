(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante le nostre richieste, finora non ci è stata indicata una alternativa nel quartiere per i 54 bambini dell’nido die non si sa dove andranno l’anno prossimo”. Così Maria, uno deideidell’comunale Rocco Jemma dispiega la manifestazione deiin Piazza Municipio, davanti alla sede deldi, per l’abbattimento in vista della scuola, che è risultata edificio non stabile. Isono scesi nella piazza in pochi, erano 12, ma spiegano di essere solo l’avamposto deidei 54che frequentano l’per protestare contro “un problema grave – spiega Maria, che ha ...

...() e ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di'. ... Quando scomparve, Angela era in gita con i. Erano le 13 quando il padre, Catello Celentano, ...... non è stato convocato per la sfida di La Spezia e va verso l'assenza pure contro il. Il ... vicino casa sua, con ie due compagni di squadra, non ha risposto sul suo ...

Napoli: genitori bimbi asilo Materdei protestano al Comune ... Agenzia ANSA

Demolizione scuole a Napoli, martedì genitori in piazza Videoinformazioni

Napoli, «salvate l’asilo Jemma»: genitori protestano al Comune. Italia Nostra: «Non si può demolire» Corriere del Mezzogiorno

Protesta Comitato genitori scuole pubbliche Napoli davanti al Comune ilmattino.it

Refezione a scuola Napoli, il menù con verdure e legumi non piace ... Fanpage.it

«Nonostante le nostre richieste, finora non ci è stata indicata una alternativa nel quartiere per i 54 bambini dell'asilo nido di Materdei e non si sa dove andranno ...“Premetto – puntualizza – che la mia prima osservazione, sul piano generale, è stata quella che al Vomero, già trasformato negli ultimi tempi in un quartiere “fast food”, visto che oramai a ogni chius ...