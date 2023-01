Napoli | bimba di due anni ingerisce della droga | tragedia sfiorata

Leggi su tvzap

(Di martedì 24 gennaio 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole ed è avvenuta nella nostra bella Penisola. Sembra davvero la trama perfetta per una puntatafamosa serie americana Law & Order – Unità vittime speciali. Una bambina di poco meno di dueavrebbe ingeritoed è finita in ospedale. La piccola è stata trattenuta in osservazione ma non è in pericolo di vita. In queste ore sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri. Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa sia accaduto.Leggi anche –> Mamma si addormenta mentre allatta: poi ladove una bambina di poco meno di dueavrebbe ingeritoed è finita in ospedale. La terribile vicenda è avvenuta a ...