ilmattino.it

È iniziato il processo ai presunti assassini di Antonino Di Dato,di 45 anni, picchiato a morte nell'hall di un hotel di Rimini e deceduto dopo nove giorni di agonia il 12 novembre del 2021. Imputati davanti la Corte d'Assise, Bruno Francesco Cacchiullo, ...É stato prima accerchiato e in seguito. I due rapinatori sono poi scappati. L'episodio è avvenuto in via Kennedy intorno alle 20:15. Giunti sul posto i carabinieri della sezione radiomobile ... Napoletano pestato a morte per un debito in hotel, i killer a processo: uno è latitante È iniziato il processo ai presunti assassini di Antonino Di Dato, napoletano di 45 anni, picchiato a morte nell'hall di un hotel di Rimini e deceduto dopo nove giorni di agonia il ...CASTELLAMMARE – Si era rifiutato di pagare i parcheggiatori abusivi ed era stato pestato con spranghe di ferro. Oggi i suoi aggressori sono stati arrestati. A darne notizia Francesco Emilio Borrelli, ...