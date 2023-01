Nainggolan stuzzica la Juve | “Sapevo che prima o poi sarebbe uscito fuori qualcosa di sospetto”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Continua la preparazione del Napoli in vista del big match contro la Roma che si giocherà allo Stadio Maradona. In vista del match tra azzurri e giallorossi, è intervenuto Radjaa “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto riferito dall’ex calciatore della Roma: Intervista: corsa scudetto Scudetto per Spalletti?“Glielo auguro. Mi sono trovato sempre bene, mi ha dato tanto. Ho avuto la migliore stagione con lui. Anche a Napoli sta sfruttando i giocatori che ha, è uno dei migliori. La squadra è unita e si vede”. Sul suo ritorno in campo ironizza:“Vediamo. Adesso sono sul lettino a farmi un tatuaggio”. Il mio atteggiamento anti-ntino?“Ho provato a vincere contro i più forti. C’è sempredietro l’angolo che escenei momenti ...