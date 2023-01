Nainggolan | «Scudetto? Sarà complicato per tutti raggiungere il Napoli» Poi la stoccata alla Juve

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Radja, centrocampista svincolato ex Roma e Inter, ha parlato della lottae della situazione dellantus Radja, centrocampista svincolato ex Roma e Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss– «Beh, parliamoci chiaro, se continuano così:difficile per tutte prendere il. L’Inter, per esempio, è la squadra meglio attrezzata insieme agli azzurri per competere in testaclassifica, ma ieri ha perso contro l’Empoli, quindi diventa difficile per loro. Penso chefine, se proseguono con questa cavalcata,peril ...