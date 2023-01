Nainggolan | “La mia Roma | con Spalletti | avrebbe meritato lo scudetto Spero ci riesca a Napoli”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Radjaè pronto a tornare in Italia e cerca una nuova sistemazione già durante il mercato di gennaio, ma nel frattempo è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Il centrocampista belga ha parlato della grande stagione che sta vivendo ilallenato dal suo ex allenatore Luciano: “Gli auguro di vincere loche non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. Asta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti. Poi un salto nel passato, ai tempi della, anche riflettendo sulla penalizzazione della Juventus: “Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un ...

C'è un 2006 coetaneo difiglia, mi fa uno strano effetto'. La tribuna stampa, allo stadio Mazza,... Daniele è pronto ad accogliere, che apprezzò alla Roma, anche in certi eccessi, per il ...Mi piacerebbe averenellasquadra. È forte e mi fido di lui". Questo il messaggio alla dirigenza e al centrocampista belga. De Rossi ha poi concluso : "Non lo sento da tanto, se ne ...

