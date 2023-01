Nainggolan chiama la Spal | ' Pronto ad aiutare De Rossi La Juve? Qualcosa c' era'

'Se De Rossi ha bisogno di me, gli posso dare una mano: sono pronto ad aiutarlo'. Lo dice forte e chiaro, Radja, nell'intervista concessa a radio Kiss Kiss Napoli. 'Ho sentito Daniele anche oggi - ha proseguito - abbiamo un'amicizia importante, che va oltre il calcio. La Spal non è l'unica squadra ...Zaniolo sifuori Nel frattempo, il giocatore non si è reso disponibile per il prossimo turno ... nell'ambito dell'operazione che portò Radjaall'Inter. Il club nerazzurro decise di ...

CALCIOMERCATO - Aouar, in scadenza col Lione, sulla strada di Roma come erede di Zaniolo. La scommessa dello Spezia: ecco Raimonds Krollis, capocannoniere ...Nicolò Zaniolo non sarà convocato per la partita contro lo Spezia. Il giocatore avrebbe già detto sì al Tottenham ma ora i due club dovranno trovare l'intesa sulla formula e sulla cifra ...