Muschio Selvaggio a Sanremo 2023 | Amadeus ci ripensa dopo la risata su Emanuela Orlandi?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Negli ultimi giorni è circolata la voce dell’arrivo di. Il podcast di Fedez, non a caso, avrebbe convintoa piazzarlo prima di ogni serata. Insomma, un ulteriore programma di contorno per arricchire il Festival. La notizia è stata poi confermata in parte dallo stesso rapper su Instagram. Sta di fatto che, nel corso dell’ultima puntata del format, il cantante è finito nella bufera per una battuta sued ecco che la presenza apotrebbe saltare.: Fedez esagera suQuei temi che sono molto interessanti e anche delicati riescono a diventare piuttosto superficiali a...