Muore d’infarto mentre gioca a Padel | gravissimo lutto al Milan | FOTO

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unha colpito il mondo del calcio, soprattutto il: è morto Patrizio Billio, ex calciatore e tecnico delle giovanili del club rossonero. E’ morto a causa di un malore improvviso, un attacco cardiaco menteva a Pedel con amici, aveva 48 anni ed è stato protagonista di una buona carriera da calciatore, poi confermata nel ruolo da dirigente. “Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio”, si legge sul profilo Twitter del club rossonero. La storia di Patrizio Billio Patrizio Billio è stato un calciatore italiano, nel ruolo di centrocampista. Era un calciatore completo, in grado di disimpegnarsi in ...