MOVIOLA – Lazio-Milan | Kalulu stende Pedro | rigore netto

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Latrova il 3-0 contro ilcon Luis Alberto. E lo fa su calcio diconquistato da: Felipe Anderson vola via sulla fascia e scarica per lo spagnolo, che anticipae subisce un colpo dal difensore centrale rossonero in area. L’arbitro Marco Di Bello non ha avuto dubbi e ha concesso il calcio di: decisione giusta, il tocco c’è. Anche il Var conferma. Giusto non dare il provvedimento disciplinare:si era già liberato della palla al momento del fallo. SportFace.