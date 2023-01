Montesilvano Rapina nella villa di Saturnino De Cecco | membro della famiglia proprietaria del pastificio

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 24 gennaio 2023) Momenti di terrore a(Pescara) dove è stata messa a segno unadiDedel. In azione un gruppo di malviventi con il volto travisato, entrati nell’abitazione,zona collinare di. I delinquenti hanno chiuso moglie e figlia dell’imprenditore in cucina ed hanno costrettoDead aprire la cassaforte, per poi impossessarsi di gioielli e orologi di pregio. Itori sono poi fuggiti con il bottino. I malviventi . in base alle testimonianze – sarebbero stranieri. Sullaalla ...