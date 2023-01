“Molte sorprese” | Raul Bova se lo lascia sfuggire | spoiler a sorpresa

(Di martedì 24 gennaio 2023) Don Matteo, una delle fiction con maggior successo, negli anni e nelle quattordici edizioni andate in scena sono stati tanti i telespettatori Quella del prete più irriverente della televisione italiana è stata, senza dubbio, una delle serie più amate nel nostro paese, che ha fatto innamorare milioni di italiani. Raoulparla di(newstv.it)Sono tante le persone che sono cresciute, nel nostro paese, seguendo le vicende delle varie fiction italiane di successo, soprattutto prodotte dalla Rai. Tra queste troviamo, su tutte, Un Medico in Famiglia e Don Matteo. Oggi andremo a parlare, però, della serie che ha visto come protagonista principale Terence Hill, nel ruolo di prete impiccione. L’attore, che interpreta Don Matteo in tutte le edizioni ha sempre recitato il ruolo di investigatore, in parallelo con le indagini portate avanti dai ...

sono infatti tornate alla normalità, smettendo di fatto di offrire un servizio di spesa ...con la scadenza più lontana in modo da garantire sempre la massima freschezza ed evitare brutte...Non ci sononella lista dei dieci candidati per miglior film: c'è Spielberg con il film sulla sua infanzia 'The Fabelmans', il redivivo Tom Cruise con 'Top Gun Maverick', naturalmente '...

Carnevale Ivrea 2023, sei decenni di piazza per gli Scacchi con molte sorprese speciali La Sentinella del Canavese

Forza Motorsport: tante sorprese questa settimana, nuovo evento in arrivo Everyeye Videogiochi

Abarth: tante sorprese e novità nel suo futuro ClubAlfa.it

Fine settimana ad Aosta Ecco le tappe imperdibili per visitare la ... Trend-online.com

Oscar 2023, le sorprese e le delusioni Ciak Magazine

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nomination senza sorprese. Undici candidature per “Everything everywhere all at once”, grande attenzione per l’inclusività e poco Netflix. Bel riconoscimento ...