Moglie scrive necrologio sul marito morto – le parole intime fanno strozzare le persone | “Molto sexy…”

Leggi su it.newsner

(Di martedì 24 gennaio 2023) Leggere i necrologi è sempre commovente. Da un lato si è presi dal dolore e dal vuoto lasciati dal defunto, ma dall’altro si pensa anche che sarebbe potuto capitare a noi o a qualcuno che conosciamo bene. La maggior parte dei necrologi contiene elogi e descrizioni del defunto. Quindi forse non è poi così strano che ildi cui parliamo in questo articolo abbia scaturito diverse reazioni nellequando è comparso sul giornale. Crystal Sauser ha perso suoEric nel febbraio del 2021. Eric lottava contro il cancro da due anni ma purtroppo non è riuscito a sconfiggerlo. Ha lasciato suae i loro tre figli: Amelia, 11 anni, Violet, 9, e Benjamin, 5. Quando è arrivato il momento dire il, Crystal ha deciso di prepararlo da sola. Meglio ...