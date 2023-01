Moggi socio della Juve | show in assemblea con 20 azioni

(Di martedì 24 gennaio 2023) A sorpresa durante l’ultimadeglistintus ha preso la parola anche Luciano. Lo storico direttore generale del club bianconero dal 1991 al 2006, quando è stato coinvolto in Calciopoli con lantus poi retrocessa in Serie B e il dirigente è stato radiato da qualsiasi ruolo in ambito sportivo in Italia, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

ConNo, gli juventini lo sono con Spiezia. 'Mi delucidi il reato sportivo/ordinario. Grazie',...solo in tribuna e visto che è undella Juve automaticamente scatta la sanzione sula società',......terrebbe per sé una percentuale La Stampa di Elkann boccia duramente l'intervento di Luciano... per maneggiare con maggiore semplicità la Juventus e, a quel punto, cercare uno cederne una ...

Juventus, Moggi a sorpresa all’assemblea dei soci con un cofanetto: “Qui tutta Calciopoli Il Fatto Quotidiano

Moggi al Cda della Juventus: «La Juve non ruba, ha sempre vinto ... IlNapolista

Juve, titolo sulle montagne russe. Moggi in assemblea: «Mai rubato niente a nessuno» Il Sole 24 ORE

Napoli-Juve Primavera, Moggi a bordocampo con Pessotto scatena ... Sportevai.it

Agnelli "Fermamente convinto di aver operato bene" Agenzia di ... Italpress

Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi I morti di fame della Lega per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi 7-8 anni a un fondo. E io ho detto che erano .... Agnelli parla all'a ...