Mister Zanetti | “Una serata da sogno | orgoglioso della prova dei ragazzi Girone di andata stratosferico ma serve restare umili”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le dichiarazioni didopo la gara con l’Inter: “Questa è una sera che ogni allenatore sogna – ha affermato il tecnico azzurro – ma soprattutto è accaduto nel modo migliore. A prescindere dalla superiorità numerica, anche nella prima mezz’ora abbiamo fatto vedere grandi cose senza nessun timore contro una una squadra fortissima che aveva appena stravinto una finale. Imi hanno resoe li ringrazio. Il prossimo passo? Con 25 punti non ci si salva. Abbiamo fatto und’, ma ora dobbiamoper difendere questo margine importante.umiltà, abbiamo subito una partita difficile con il Torino, la Serie A è spietata. Per come siamo fatti noi dobbiamo ...

... ma fornire continuità alle idee di gioco avanzate del, sarebbe un aspetto positivo. ... Empoli voto 8,5 : Un'altra grande conquista per i ragazzi di, che contro ogni pronostico sono ...Azzurri in campo con il 4 - 3 - 1 - 2 conche sceglie De Winter per l'infortunato Ismajli e conferma Ebuehi sulla destra; tornano dal primo minuto Bajrami e Cambiaghi. Inter invece in ...

La gioia di mister Zanetti dopo la vittoria con l'Inter Calcio Toscano

Empoli, Zanetti: "Vincere a San Siro è come realizzare un sogno" Corriere dello Sport

Baldanzi esulta: "Zanetti crede nei nostri valori, siamo un grande ... Sportitalia

Mister Zanetti nel dopo gara all'Olimpico - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Serie A, l’Inter cade con l’Empoli: 0-1, gol di Baldanzi. Bologna-Cremonese 1-1. VIDEO Sky Tg24

Il difensore belga dell'Empoli ha annullato l'attacco nerazzurro con una prestazione di alto livello a San Siro ...Quindi esiste la possibilità di rivedere il Tucu che gode della fiducia di Inzaghi», così Andrea Paventi su Sky Sport. INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, B ...