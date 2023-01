Milano Per disabilità grave e gravissima ‘Programma operativo’ da 154 milioni

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 24 gennaio 2023) Prosegue l’impegno di Regione Lombardia per garantire un’adeguata assistenza alle persone con. La Giunta, su proposta dell’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale,e Pari opportunità, ha deliberato iloperativo a favore di persone cone in condizione di non autosufficienza e’, a cui destinare complessivamente 154.107.000 euro provenienti dal Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna), da risorse autonome del bilancio regionale e dal Fondo Sanitario Regionale. I fondi sono destinati a sostenere persone con(Misura B1) e persone congravi o anziani non ...