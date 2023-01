Milan | non solo Zaniolo | nel mirino anche un altro esterno

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 24 gennaio 2023) La notizia dell’interesse verso Nicolòha scaldato i tifosi del: i rossoneri però pensanoad unprofilo per migliorare l’attacco PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilè concentrato sull’impegno di questa sera all’Olimpico contro la Lazio: l’obiettivo è quello di dimenticare il pesante ko subito contro l’Inter in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.