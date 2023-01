Milan | Ibrahimovic al lavoro con il pallone a Milanello FOTO

(Di martedì 24 gennaio 2023) Pronto a provare a tornare. L'attaccante delZlatan, che sta proseguendo il suopersonalizzato per recuperare dall'operazione...

... lo Scudetto poi); la leadership tecnica e mentale di due giocatori che quest'anno stanno mancando tanto alcomee soprattutto Maignan (e non dimentichiamo Kessié, la cui importanza ...Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra(19giornata: Lazio -) ... Rientra a febbraio: ricostruzione crociato anteriore ginocchio sinistro. Rientra a ...

Milan, Serafini: “Ibra ha appeso le frasi di Calhanoglu nello spogliatoio” Pianeta Milan

News Milan / Furia Ibra: “Ecco cosa è successo nello spogliatoio” Il Milanista

Milan, Serafini: “Pioli e Ibra hanno fatto appendere parole degli interisti in spogliatoio” fcinter1908

Milan, Ibrahimovic ha parlato con i compagni dopo il ko in Supercoppa Milan News

Zaniolo, a giugno parole al miele per il Milan e Ibra: "Scudetto meritato, Zlatan è il mio idolo" Milan News

Zlatan Ibrahimovic è tornato, il Milan lo attende. L'attaccante svedese sta proseguendo il lavoro personalizzato per recuperare dopo l'operazione al ginocchio dello scorso maggio, ma i progressi sono ...Zlatan Ibrahimovic, che sta proseguendo il suo lavoro personalizzato per recuperare dall'operazione al ginocchio dello scorso maggio, ha pubblicato una storia su Instagram mentre è su ...