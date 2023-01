Milan | è crisi nera | Pioli asfaltato dalla Lazio | 4-0

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilcade ancora. I rossoneri perdono per la terza volta in campionato e di fatto salutami ogni possibilità di rincorsa sul Napoli. Con un secco 4-0 ladi fatto ammazza il campionato dele si rilancia per un posto in Europa. I rossoneri vanno subito sotto al 4' minuto con un gol di Milinkovic Savic. Poco dopo Tomori deve uscire e al suo posto entra Kjaer. Le cose non cambiano e lacontinua a fare la partita. Il raddoppio arriva al 38' con Zaccagni. Ilnon entra mai in partita e i bianco celesti nella ripresa dilagano. Prima il 3-0 di Luis Alberto su rigore, poi il poker con Felipe Anderson. Una batosta simile ilnon la prendeva da tempo. Davanti al Napoli ora c'è una autostrada verso lo Scudetto. Difficilmente i partenopei incontreranno ostacoli ...

