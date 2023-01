Milan | contro il Sassuolo Pioli perde un altro titolare

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nella prossima partitailildovrà fare a meno di Bennacer per la mediana Nella prossima partitailildovrà fare a meno di Bennacer per la mediana. L’algerino è stato ammonito per proteste nel corso della prima frazione ed essendo diffidato salterà il prossimo match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilè sotto 2 - 0 all'Olimpico dopo il primo tempola Lazio, i tifosi rossoneri non le mandano a dire alla squadra e a Pioli Ilè sotto 2 - 0 all'Olimpico dopo il primo tempola ...La sconfitta subita in Supercoppa italianal'Inter potrebbe aver lasciato nelscorie che questa sera potrebbero essere rimosse , solamente in campo. Pioli predica calma e confida nella ...

Milan, i pro e contro del possibile arrivo di Nicolò Zaniolo dalla ... Eurosport IT

Milan, contro la Lazio un’altra squadra rispetto lo scorso anno Pianeta Milan

Il Milan ricerca il suo passato: contro la Lazio serve il vecchio Diavolo La Gazzetta dello Sport

Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Milan, assenza pesante contro la Lazio: Theo Hernandez non convocato Corriere dello Sport

Problema alla coscia sinistra per Fikayo Tomori in Lazio-Milan. Il difensore rossonero, al 22' del match con la Lazio, s'è accasciato a terra ed ha chiesto il cambio. In campo al suo posto Kjaer. Al 2 ...45' Si riparte. Tunnel senza fine per il Milan, che a Roma è già sotto di due reti dopo quarantacinque minuti. Squadra mai scesa in campo in questo primo tempo. Si ...