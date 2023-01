Mikaela Shiffrin | la più grande sciatrice di sempre | supera i successi di Vonn | batterà anche il record di Stenmark

(Di martedì 24 gennaio 2023) La regina indiscussa dello sci alpino,. Trionfasulle nevi di Plan de Corones, davanti a Lara Gut e alla nostra Federica Brignone. Con l’83esima vittoria in Coppa del Mondo, l’americana hato ildidi Lindsey. La 27enne di Vail è così diventata lapiù vincente dinel circo bianco e ora vede vicini gli 86 trionfi dello svedese Ingemar. Il primato assoluto tra uomini e donne potrebbe cadere già al termine di questa stagione, ma oggi non ci sono più dubbi:è la piùdi. Quanto fatto in questi 12 anni dalla statunitense ha dell’incredibile. Dopo aver ...

Da oggi c'è una donna sola al comando nella storia della Coppa del mondo di sci femminile. Vincendo il gigante di Kronplatz,raggiunge quota 83 successi, staccando Lindsey Vonn con cui condivideva il primato di 82. Il suo record è stato ottenuto con 51 vittorie in slalom, 18 in gigante, 5 in superG, una in ...Si è appena conclusa la seconda manche del gigante femminile di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023.domina le nevi italiane mettendosi davanti a tutti in 2:00.61. Chiudono il podio Gut e Brignone che, nonostante qualche errore, riesce a tenersi dietro Vlhova. Bassino chiude decima ...

KRONPLATZ (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo ...