Mikaela Shiffrin ha stabilito il nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo di sci femminile

Il Gigante di Plan de Corones/Kronplatz ha decretato la regina incontrastata dello sci alpino femminile.si è infatti imposta nella seconda manche rifilando un distacco di 45 centesimi a Lara Gut - Behrami e circa un secondo e mezzo all'ottima Federica Brignone che chiude in terza piazza.Sulla pista Erta di Plan de Corones,ha scritto una bellissima pagina di storia: la statunitense è diventata la sciatrice più vincente di sempre , superando la connazionale Lindsey Vonn nel numero di gare conquistate in ...

PLAN DE CORONES - Un'altra pagina di storia scritta da Mikaela Shiffrin, che ha vinto dominando lo slalom gigante di coppa del mondo di Plan de Corones e ha conquistato così il successo numero 83 in ...KRONPLATZ - Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo complessivo di 2'00"61, la sciatrice statunitense, già in testa dopo ...