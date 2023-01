Mikaela Shiffrin ce l' ha fatta | è la sciatrice più vincente di sempre

(Di martedì 24 gennaio 2023)è lapiùdella storia dello sci. Oggi, martedì 24 gennaio, 'Her Majesty', vicendo il primo gigante a Kroplatz ha conquistato il suo 83esimo successo in carriera, staccando di una...

Oggi è andata in scena la manche finale del gigante femminile a Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Vinceche trova la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo superando Lindsey Vonn e si porta a 3 vittorie dal record generale dello svedese Stenmark, ritirato e fermo a 86 vittorie. Chiudono ...Sulla pista Erta di Plan de Corones si è disputata la prima manche del primo dei due giganti in programma sul tracciato altoatesino. Dominatrice come sempre, che ha chiuso in 58"72 davanti alla svizzera Lara Gut Behrami, a 13 centesimi di distanza, e Federica Brignone che ha fermato il cronometro su 58"99. "Sono molto contenta - ha detto ...

GEPA Atomic - Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin mette tutte in fila nella prima manche del gigante di Kronplatz-Plan de Cornes. La statunitense è perfetta sui muri della pista Erta ed è al comando con ...KRONPLATZ (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo ...