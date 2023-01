Michelle Yeoh | “meritiamo di avere un posto al tavolo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) 11 nomination agli Oscar per Everything Everywhere All at Once e la protagonista del film,, era su Zoom a guardare insieme ai registi The Daniels e alla sua co-protagonista Ke Huy Quan. Cosa ha ottenuto con la sua candidatura all’Oscar?ha fatto la storia come prima attrice protagonista asiatica nella storia dell’Accademia. : raccontandosi a Deadline dopo l’annuincio della sua candidatura ha detto: “Penso che quello che io,” Quello che significa per me, è che tutti quegli asiatici là fuori dicono, “Vedi, è possibile”. Se lei può farlo, posso benissimo farlo anch’io.’ Questa è la cosa più importante. Sono molto ordinaria. Lavoro molto duramente. Ci sono così tante attrici brillanti, attori là fuori che sanno diuna tavola. Tutto quello che ...

Dietro Everything everywhere all at once , coneroina d'azione carismatica e caotica, unica che può togliere l'Oscar a migliore attrice alla Cate Blanchett direttrice di orchestra di ......Aftersun Bill Nighy per Living Miglior attrice protagonista Cate Blanchett per Tár Andrea Riseborough per To LeslieWilliams per The Fabelmans Ana de Armas per Blonde...

Everything Everywhere All at Once, il film che tornerà nei cinema italiani dal 2 febbraio 2023 grazie a Wonder Pictures, ha ottenuto il maggior numero di candidature agli Oscar 2023.Il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert fa il pieno di candidature. Seguono a 9 "Gli Spiriti dell'Isola" e "Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale". Un pezzetto di Italia con il corto di Alice Rohrw ...