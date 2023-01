Metro A di Roma ferma tra Termini e Battistini | caos per la corsa ai bus sostitutivi

(Di martedì 24 gennaio 2023) La linea dellapolitana A è interrotta per guasti tecnici. In strada 70 messi. Le operazioni per la riattivazione della tratta termineranno per le ore 10.30, fa sapere Atac. Codacons ...

La linea della metropolitana A è interrotta per guasti tecnici. In strada 70 messi sostitutivi. Le operazioni per la riattivazione della tratta termineranno per le ore 10.30, fa sapere Atac. Codacons ...... questa mattina, ha subito non pochi disagi, a causa di un intervento tecnico lungo laA, con ... L'elenco completo è disponibile sul sito diCapitale.

Metro A, è un martedì da incubo: servizio fermo per 5 ore RomaToday

Roma, un guasto manda in tilt la Metro A: disagi per i passeggeri, code lunghissime per i bus sostitutivi Virgilio Notizie

Caos Metro a Roma, passeggeri navigatori aiutano l'autista: «Ce la faremo insieme. Vi porterò al lavoro» ilmessaggero.it

Roma, metro A interrotta: trasporto pubblico in tilt. La rabbia degli utenti sui social Il Fatto Quotidiano

Metro A di Roma bloccata per ore tra Termini e Ottaviano: cittadini infuriati e caos. Codacons presenta espos… Repubblica Roma

Roma, disagi per lo sciopero dei benzinai: la corsa all'ultimo pieno per non restare senza carburante, fino al 27 gennaio pompe bloccate ...È una fredda mattina di gennaio come tante a Roma. Fatte di clacson forsennati e disagi nei trasporti che paralizzano la capitale. Una martedì come tanti anche a Battistini, ...