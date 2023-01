Messina Denaro | Scarpinato | Ha obbedito all' ordine di farsi arrestare Baiardo portavoce della mafia

"Che nella rete di Matteoemerga la massoneria non mi stupisce. Ho denunciato e provato a combattere queste connessioni trent'anni fa, ma mi hanno fatto la guerra". Professore di filosofia all'Università di ...Nella puntata di oggi Luigi Pelazza sarà a Castelvetrano e a Campobello di Mazara per documentare l'arresto di Matteo. L'inviato intervista il Comandante dei Ros che racconta ai ...

Il traslocatore di Messina Denaro: «Gli dissi che ero in ritardo. La sua voce cambiò subito, ora ho i brividi» Corriere Roma

Il senatore M5s Scarpinato: «Messina Denaro ha obbedito all'ordine di farsi arrestare» Open

Scarpinato a La7: “Messina Denaro ha goduto di protezioni di altissimo livello Il Fatto Quotidiano

Scarpinato: “La mafia non è morta con l'arresto di Messina Denaro, ma c’è chi vuole rottamare il 41 bis” la Repubblica

Trapani non è solo la “borghesia mafiosa” che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Non sono solo imprenditori, medici, professionisti ...«Sono qui per ringraziare i carabinieri per quello che hanno fatto e che continuano a fare anche un minuto dopo la cattura, anche dal giorno dopo l’arresto. Non ci si ferma». Lo ha detto il ministro d ...