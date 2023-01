Messina Denaro | Salvatore Borsellino | “Mi agghiaccia l’idea che gli possa essere stata data una copia dell’agenda rossa di mio fratello”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) “L’arresto di Matteoè sicuramente una notizia positiva e c’è da congratularsi con le forze dell’ordine che sono riuscite ad ottenere questo risultato. Ma sinceramente non me la sento di unirmi al coro delle istituzioni e degli organi di stampa che tanto magnificano questo arresto come un successo dello Stato. Per me una latitanza che dura 30 anni non puòconsiderato un successo. È invece una sconfitta da parte dello Stato, così come sono durate troppo le latitanze di Riina e di Provenzano“. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus,commenta l’arresto di Matteo. Ildel magistrato ucciso dalla mafia nell’attentato di via d’Amelio del 19 luglio 1992 spiega: ...