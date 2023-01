Messina Denaro | nel covo gli scontrini e la busta della Coop di Campobello di Mazara Il gestore | “Qui non abbiamo visto quell’uomo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) La spesa di Matteoalladidi, cioè in un bene confiscato alla mafia e poco distante dalla stazione locale dei Carabinieri. Uno scontrino e unacon la sigla del noto supermercato ritrovati dal Ros nell’appartamento di via Cb 31, sede del primodidi, sono gli indizi che portano alladi viale Risorgimento. Lunedì 16 gennaio, d’altronde, proprio mentreveniva arrestato alla clinica La Maddalena a Palermo, adii carabinieri entravano allaper sequestrare le immagini delle telecamere di sorveglianza (lì come in altri posti). Un ...