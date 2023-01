Messina Denaro | ex poliziotto rivela | “Nel 2012 segnalai nomi e luoghi su dove catturarlo Fui ignorato”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovezioni su Matteo. Secondo alcune dichiarazioni dell’ex dirigente generale della Polizia di Stato Antonio del Greco, intervistato in esclusiva da Jimmy Ghione, il boss di Cosa Nostra avrebbe potuto essere arrestato già nel. Tuttavia, il rapporto stilato dal super, già capo della Squadra mobile di Roma, venne. “Nelsono entrato in contatto con una fonte che sosteneva di avere informazioni su Matteo– racconta del Greco – A mio modo di vedere quelle informazioni erano molto verosimili. LEGGI ANCHE Crosetto: "Non è finita e non ci si ferma. La lotta alla mafia non si esaurisce con...