Messina Denaro | cos’è successo a pochi metri dal carcere

Leggi su tvzap

(Di martedì 24 gennaio 2023) Matteoopera Laika. La notizia dell’arresto di Matteocontinua a far rumore. Sono passati alcuni giorni, ma in televisione e sui giornali non si parla che di questo. Nel frattempo, inoltre, avvengono anche altri episodi, sempre legati al super latitante di Cosa Nostra. Proprio poche ore fa è stata riportata una notizia in merito ad un evento avvenuto adalnel quale è rinchiuso. (Continua…) LEGGI ANCHE: Le cure esclusive per Matteo: quanto ci costa il suo tumore Matteo, rimossa l’opera street art di Laika Poco dopo l’arresto di Matteo...