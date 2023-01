Messina Denaro | cosa c’entra Denise Pipitone con il boss | le ipotesi di Piera Maggio

Leggi su tpi

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Se è vero che Matteocontrollava tutta la provincia di Trapani è impossibile che non sapessefosse accaduto a Mazara del Vallo, chi avesse commesso il rapimento di nostra figlia, responsabili di aver scaturito un gran movimento ovunque. Siamo stati sempre convinti di questo, non perché l’avessimo ritenuto responsabile direttamente del rapimento, ma perché non si muoveva una foglia senza che non lo sapesse, quindi oggi detentore di tanti segreti. Dopo tutti gli accertamenti e le indagini del caso, Stato, magistrati, cortesemente chiedetegli dov’è nostra figlia. Se solo rispondesse a questa domanda anche indirettamente, potremmo finalmente arrivare alla verità e mettere fine a questo calvario”. Così, mamma di, dopo ...