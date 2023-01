Messina Denaro | che tristezza quando un caso di mafia è trattato come fenomeno di costume

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) di Lorenzo Vecchia A che serve? A che cosa è servito? Sia chiaro: può essere stato utile, in parte, per lenire il dolore delle famiglie delle vittime. Quelle che attendevano giustizia. Una giustizia che peraltro non avranno mai. O almeno, non completamente. Sapere che adesso, almeno, non è più libero. Punto. Tutto qui. Una minima consolazione che allevia i pensieri e alleggerisce l’anima. Forse. In realtà, personalmente, la cattura e l’arresto di Matteo, non riesce a suscitarmi alcuna emozione particolare. Anzi, una. Solo una: infinita. Laispirata da quelle ataviche “fanfare all’italiana” sempre pronte a esaltare ogni evento di questo tipo. Noi italiani siamo fatti così. Attitudine viscerale per l’esaltazione, capacità di analisi pari praticamente a zero. E poi, la ...