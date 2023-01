Messina Denaro | arrestato Andrea Bonafede Il gip | era “uomo d' onore riservato” del boss

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 24 gennaio 2023) Und', un fedelissimo che ha consentito alMatteonon solo di restare latitante ma anche di mantenere saldo il suo ruolo di capo di Cosa nostra (LO SPECIALE - GLI OGGETTI TROVATI NEI COVI). È questo il ritratto che, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il gip di Palermo fa di, il geometra che ha prestato l'identità al capomafia di Castelvetrano., ieri, è statodai carabinieri del Ros a Tre Fontane, una località balneare del trapanese, in casa di una sorella. In un provvedimento di 17 pagine, il gip che ne ha disposto l'arresto smonta i racconti fatti ai pm dal geometra di Campobello di Mazara, accusato non di favoreggiamento ma del ...