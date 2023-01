... meno salutistico ma sicuramente di conforto, come pandori, panettoni,, snack e estrusi. ... Chi se la passasono i grassi , in particolare l'olio extravergine d'oliva, le uova, l'olio ...Si deformano prendendo ildei terreni in cui rifioriscono e perdendo magari gli spunti di ... In mezzo c'è quello della mia squadra di calcio, della mia fabbrica di, della mia città di ...

Bassetti: "Le merendine peggio di un bicchiere di Pinot nero" La Repubblica

"Merendine peggio del Pinot nero”: la frecciata di Bassetti ilGiornale.it

L’infettivologo Bassetti: “il vino non è amianto, perché non si fa la crociata contro lo zucch ... MeteoWeb

Autolesionismo e disturbi alimentari negli adolescenti: la storia Marie Claire

Carrello della spesa: italiani sempre più attenti alle calorie la Repubblica

Matteo Bassetti è tornato sull'argomento vino e attacca nuovamente l'immunologa Antonella Viola. "Mi sembra che abbia sconfinato" ...Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova replica alla professoressa Viola sul tema delle etichette di pericolo da applicare ...