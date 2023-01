Mercato Napoli | Pedullà apre all’addio di Meret | “C’è un nome in pole per l’estate”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023)– Alexsi sta dimostrando di essere all’altezza della situazione in casa, malgrado i molteplici dubbi di quest’estate, quando il club azzurro fu a un passo da Keylor Navas dal Paris Saint-Germain. L’affare con i transalpini, però, non andrò e come effetto domino saltò anche l’ipotesi Spezia per l’ex Udinese e SPAL. In questi ultimi mesi, ha anche prolungato il contratto con i partenopei, ma ciò non garantisce alcuna sicurezza in merito al suo futuro. Calcio, l’annuncio disuA fare il punto della situazione è l’esperto di calcioAlfredo, che sul suo sito ufficiale ha scritto: “Alexha dimostrato, con grande ...