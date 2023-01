Mercato Napoli – Addio Lozano? Può arrivare Adama Traoré

Leggi su dailynews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilè da tempo ormai che tiene sott’occhio la situazione di Hirvingche potrebbe lasciare la maglia azzurra a breve. In vista della possibile partenza, quindi, gli scout azzurri hanno un osservato speciale in osservazione. L’erede del Chucky potrebbe essere, centrocampista del Wolverhampton, che nonostante il pressing per il rinnovo, sembrerebbe L'articolo