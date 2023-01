Meloni eccezione d’Italia | le donne restano fuori dai Palazzi dove si decide Lo dicono i numeri

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Iparlano chiaro: un presidente del Consiglio donna come Giorgianon solo è una “svolta” storica per il Paese, non essendoci precedenti, ma è anche l’che conferma la regola della mancanza di rappresentanza femminile neidecisione, e non solo della politica. Sulla “Stampa” di oggi, pur non citando curiosamente l’, si traccia il quadro della “discriminazione” politica tra genere, utilizzando una ricerca di Giulia Savio, ricercatrice dell’Axa research Lab on gender quality dell’università Bocconi. La, lee isi“La rappresentanza delleè marginale ai vertici delle giunte comunali e regionali, ma non è ...