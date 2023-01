(Di martedì 24 gennaio 2023) Il Leeds si è mosso concretamente per Weston. Il club inglese, svela Sky Sport, ha avuto un primo contatto per assicurarsi il...

... gli ultras attaccano la gestione di Andrea Agnelli , mentre sul web ladirigenza viene ... Alex Sandro centrale difensivo (non ti sei accorto che ha provocato un gol e mezzo) eterzino,...6 Ci mette tutta la fisicità di cui dispone. Le sue rimesse laterali cominciano a ... FAGIOLI 6,5 Allegri gli concede unaoccasione dal primo minuto: sfruttata al meglio. Prima si ...

McKennie, nuova sirena dalla Premier League: primi contatti Calciomercato.com

Juve, c'è una nuova pretendente per McKennie: il super incasso Calciomercato.com

Calciomercato Juve: Rabiot, Locatelli o McKennie per i nuovi acquisti Tuttosport

Un club di Premier offre 30 milioni per McKennie: la posizione della ... 90min IT

Juventus penalizzata, come cambia il calciomercato: le tre novità ilsipontino.net

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Weston McKennie può lasciare immediatamente la Juventus: ecco il piano del club bianconero per rimpiazzarlo La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Monza e si ...