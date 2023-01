Mbappé cinquina di Coppa come Messi | CR7 e Lewandowski

Leggi su calcionews24

a segno con unaindi Francia: ecco gli altri campioni che in tempi recenti hanno segnato 5 gol in una partita Dopo la quarta tripletta di Haaland in Premier League è arrivato il momento di. Ieri sera, indi Francia contro il Pays de Cassel, il fenomeno del PSG ha messo a segno 5 gol nel 7-0 finale (in gol anche Neymar e Soler). La pagina Instagram 4-3-3 ha voluto celebrare l'impresa mettendolo accanto ad alcuni campioni che negli ultimi anni sono riusciti a segnare 5 reti in una sola gara. Cristiano Ronaldo, Espanyol-Real Madrid 0-6 Lione, Barcellona-Bayer Leverkusen 7-1 Robert, Bayern Monaco-Wolfsburg 5-1 Sergio Aguero, Manchester City Newcastle 6-1