Maxi blitz anti spaccio tra Tivoli e Guidonia | 6 arresti | sequestrati oltre 3kg di droga

(Di martedì 24 gennaio 2023) Spacciavano la droga sempre, anche durante il lockdown e in piena pandemia quando tutti eravamo costretti a stare a casa. A rispettare orari, coprifuoco e regole. Loro no. Si sentivano quasi esclusi da quei continui decreti, che proprio non li toccavano: la loro attività doveva andare av, non si poteva certo fermare. Si sentivano al sicuro, lontano dai centri abitati di maggior consistenza e lì, tra alcune palazzine della frazione di Villanova dicontinuavano a spacciare grandi qutà di droga. Tra hashish, marijuana e cocaina. Ma la piazza di, adesso, è stata smantellata perché nelle prime ore dell’alba di oggi i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia dihanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia che dispone misure cautelari a carico di sei soggetti. ...