Maserati GranTurismo 2023 | gli interni della sportiva

(Di martedì 24 gennaio 2023), ecco glinuovadel Tridente , che arriva sul mercato sia in versione col classico motore termico , il V6 Nettuno da 490 per la Modena e 550 cavalli la ...

AlVolante

, ecco gli interni della nuova sportiva del Tridente , che arriva sul mercato sia in versione col classico motore termico , il V6 Nettuno da 490 per la Modena e 550 cavalli la ...La nuovasarà costruita a Mirafiori, dove è stato allestito anche il Mirafiori Battery Hub, stabilimento di assemblaggio dove viene prodotta anche la batteria della versione elettrica ... Maserati GranTurismo, eccola dentro: ma che bel salotto La nuova Maserati GranTurismo sarà costruita a Mirafiori, dove è stato allestito anche il Mirafiori Battery Hub, stabilimento di assemblaggio dove viene prodotta anche la batteria ...Maserati aveva presentato la nuova generazione della sua GranTurismo all'inizio dello scorso ottobre. Tuttavia, raccontando delle caratteristiche del nuovo modello, non erano state fatte vedere foto d ...