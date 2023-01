Marvel | per Kevin Feige il pubblico non si stancherà mai dei film di supereroi

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 24 gennaio 2023) La gente simai dei cinecomic? Per, presidente deiStudios, ilnon simai deidi. Il produttore cinematografico ha spiegato i motivi durante la sua ospitata a Movie Business Podcast: secondo il suo punto di vista, ci sono 80 anni di storie “rivoluzionarie” raccontate nei fumettiche possono adattarsi a “generi diversi”. “Questa domanda me la sono sentita fare molto molto spesso, ma sinceramente non ne ho mai capito davvero il senso. E’ come se qualcuno, all’epoca, fosse andato dai produttori di Via col vento e gli avesse detto: ‘Allora, ragazzi, quand’è che Hollywood smetterà di faretratti dai romanzi, secondo voi?’ Non mi pare che il ...