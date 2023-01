Marvel | Kevin Feige | Non credo che il pubblico si stancherà mai dei film di supereroi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il boss deiStudios ritiene che i fan non siano stanchi disuie che lapossa andare avanti ancora a lungo, avendo a disposizione oltre 80 anni di storie prese dai fumetti. Il mondo dei cinecomics domina da ani il panorama Hollywoodiano e, nonostante le critiche di registi illustri, gli incassi al box-office hanno dimostrato il contrario. A parlare ci ha pensato, boss deiStudios, spiegando come a suo avviso ilnon simai di vederesui. "Sono ormai dentro iStudios da oltre 22 anni e molti di noi qui lo sono da un decennio e forse anche oltre. Ricordo che durante il mio secondo anno di attività alla ...

