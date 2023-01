Mariza in concerto al Teatro Malibran di Venezia | ecco quando | biglietti

Leggi su lopinionista

(Di martedì 24 gennaio 2023)– Dal Mozambico, dove è nata, al quartiere Mouraria di Lisbona, dove è cresciuta, fino al mondo intero, che l’ha accolta tra le sue voci più emozionanti: in vent’anni di carriera la passione per il fado e una forte personalità musicale hanno portatoalla ribalta internazionale. La cantante portoghese sarà inaldi, il 29 marzo 2023 (inizio ore 21.00). L’evento, firmato da Veneto Jazz in collaborazione con Fondazione diStabile del Veneto, si svolge a cura e nell’ambito di Incroci di civiltà, il Festival Internazionale di Letteratura organizzato da Università Ca’ Foscarie Comune di. Tutto è iniziato con il suo primo CD, Fado em Mim, ...