Il Post

Open

Lanterna

Gazzetta dell'Emilia & Dintorni

7colli

non è più il segretario del Partito Comunista (PC), il partito che lui stesso fondò nel 2009. La notizia è stata data da un comunicato del partito in cui si spiega che la decisione è stata ...non è più segretario del Partito Comunista . L'ex deputato ed europarlamentare era alla guida dal 2009 . Dopo 13 anni diventa presidente onorario. E potrà occuparsi di Democrazia Sovrana e ... Marco Rizzo non è più il segretario del Partito Comunista, che lui stesso aveva fondato nel 2009 Marco Rizzo non è più il segretario del Partito Comunista (PC), il partito che lui stesso fondò nel 2009. La notizia è stata data da un comunicato del ...L'ex leader tenta di allontanare le polemiche scoppiate dopo la diffusione della notizia, parlando di una scelta volontaria ...